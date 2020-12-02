زيدان يحدد شرطاً للاستقالة.. وبوكيتينو يتقدم على راؤول في سباق تدريب الريال

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد الإساني عن أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ووفقا لتسريبات من مسؤولين في إدارة النادي عرضها برنامج "الشرينغيتو" المتخصص في أخبار كرة القدم الإسبانية، أن زيدان وبخلاف تصريحاته بعد الخسارة من شاختار الأوكراني أمس في دوري الأبطال، مستعد لتجنيب إدارة النادي عناء إقالته.

وقال البرنامج إن زيدان سيتقدم باستقالته فورا في حال فشل في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حين يخوض على أرضه مباراة مصيرية وختامية في دور المجموعات أمام بروسيا مونشغلادباخ الألماني، حيث يتوجب عليه الفوز ولا شيء سواه إذا أراد التأهل مباشرة.

في المقابل كشفت الصحيفة عن أن إدارة النادي بدأت الاتصالات فورا ومنذ أيام بالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي لا يدرب أي فريق حاليا منذ مغادرته توتنهام الإنجليزي. وقالت إن المفاوضات بدأت تتقدم أكثر مع سوء نتائج الريال، وأن هناك إجماع داخل النادي، أنه في حال رحيل زيدان فإن بوكيتينو أفضل من يتولى المهمة متقدما على ابن النادي ومدرب فريق الكاستيا، النجم السابق للمرينيغي راؤول غونزاليز.

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