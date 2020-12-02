ماذا طلب مارادونا من زوج صديقته قبل وفاته؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ودّع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، ابنه البالغ من العمر 7 سنوات قبل ساعات قليلة من وفاته، طالباً برسالة مؤثرة، ، في تسجيل صوتي من زوج والدة ابنه ديجيتو فرناندو، الاعتناء به.

وقال مارادونا لماريو بودري، زوج صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا: "اعتن بها وبملاكي"، في إشارة إلى ابنه ديجيتو، ولك حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إلى ذلك، حضرت فيرونيكا جنازة لاعب كرة القدم المعتزل إلى جانب ديجيتو، حيث شيّع الأرجنتينيون، الجمعة، جثمان مارادونا إلى مثواه الأخير في مقابر "بيا فيستا" على مشارف العاصمة الأرجنتينية، ودفن هناك بجوار والديه في مراسم خاصة، بحضور عائلته وأصدقائه المقربين فقط.‭ ‬

وكان النجم الراحل أنجب 5 أطفال، هم ابنتاه دلما وجيانينا من زوجته الأولى والوحيدة كلوديا فيلافان والتي تزوجها من 1984 وحتى 2004، ولدى مارادونا ديجيتو الذي أنجبه من فيرونيكا في عام 2013، بالإضافة إلى دييغو جونيور وجانا.

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