أول تصريح لرئيس الزمالك الجديد: "نبارك للأهلي الفوز بدوري أبطال أفريقيا"

المصدر: متابعات محمد الحتو

هنأ رئيس اللجنة المعينة لرئاسة نادي الزمالك المصري المستشار أحمد بكري النادي الأهلي على فوزه بدوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، الجمعة الماضية في القاهرة وكسبها "الشياطين الحمر" بنتيجة 2-1، مشدداً حرصه على عودة العلاقة الجيدة مع الأهلي بعد أن شابها توتر كبير في عهد الرئيس السابق مرتضى منصور .

وكانت وزارة الشباب والرياضة في مصر قد أعلنت أمس الأحد في بيان رسمي إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة في مخالفات مالية، وتشكيل لجنة معينة لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة عام يحق لها الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال أحمد بكري في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية عن "راديو أون سبورت": "سنتسلم مهمة نادي الزمالك اليوم الأحد، وأبرز الملفات التي سنتولاها هي كرة القدم وأحب أن أطمئن الجمهور على الفريق".

وأضاف: "قمنا بتعيين لجنة لإدارة كرة القدم مكونة من أشرف قاسم وعبدالحليم علي وأيمن يونس وهم نجوم وأبناء نادي الزمالك حريصين على الحفاظ على الكيان وهناك احتمالية لضم أحمد رمزي تواصلنا معه وهو يرحب بالأمر".

وأوضح: "تم تشكيل لجنة حكماء مكونة من كمال درويش ومحمد فهمي عمر وأحمد مصطفى ومحمد عامر وستكون دورها أخذ الآراء".

وعن العضويات التي تم شطبها ومنع دخولها من النادي خلال فترة مجلس الإدارة السابق قال: "كل العضويات المشطوبة وحصلت على أحكام سننفذ هذه الأحكام نحن نطبق القانون واللائحة وكل من شطب عضويته ولم يلجأ للقضاء سنراجع الأمر ونبحث كل حالة نحن نريد فتح صفحة جديدة مع الجميع".

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