محمد صلاح بين 11 مرشحاً للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

المصدر: باريس - أ.ف.ب

يتقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في أوروبا، قائمة من 11 مرشحاً لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي أعلن عنها أمس، من بينهم نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح.

وأحرز ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد القاري (ويفا)، بعد تتويجه مع بايرن ميونيخ بثلاثية بطولة وكأس المانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وينافس ليفاندوفسكي الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي نيمار، الفرنسي كيليان مبابي، المصري محمد صلاح، الإسباني تياغو ألكانتارا، البلجيكي كيفن دي بروين، السنغالي ساديو ماني، الإسباني سيرخيو راموس، والهولندي فيرجيل فان ديك.

وسيوزّع الاتحاد الدولي (فيفا) جوائزه افتراضياً في 17 ديسمبر المقبل، بعدما كان مقرراً مبدئياً في سبتمبر الماضي، وتم تأجيله جرّاء تفشي جائحة «كورونا». وستتقلص الأسماء إلى لائحة نهائية من ثلاثة يعلن عنها في 11 ديسمبر.

إلى جانب جائزة أفضل لاعب في العام، سيمنح (فيفا) أيضاً جائزة أفضل حارس مرمى ومدربين (رجال وسيدات)، إضافة إلى جائزة بوشكاش لأجمل هدف وجائزة اللعب النظيف.

وسيتم اختيار الفائزين من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، إضافة إلى مشجعين تستطلع آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 نوفمبر والتاسع من ديسمبر.

• هداف بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي أبرز المرشحين لنيل الجائزة.

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