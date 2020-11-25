كريستيانو رونالدو ناعيا مارادونا: "لن ننساك أيها العبقري الخالد"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو ماردونا، واصفا إياه بـ"العبقري الخالد".

وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا لعبقري خالد، واحد من الأفضل على الإطلاق".

وأضاف النجم البرتغالي قائلا: "لقد كان ساحرا لا يُضاهى، غادرنا مبكرا لكنه ترك إرثا لا حدود له وفراغا لا يمكن أن يملأه أحد، ارقد بسلام، لن ننساك أبدا"، حسب قوله.

وكان قد توفي النجم الأرجنتيني الأربعاء عن عمر يناهز الـ60 عاما.

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