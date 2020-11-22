خبر سار لجمهور برشلونة وعشاق ميسي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت شبكة "سكاي سبورت" على حسابها في "تويتر"، اليوم الأحد، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لن يقدم عرضاً للأرجنتيني ليونيل ميسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، مشيرة إلى أن انسحاب "السيتيزن" من سباق المنافسة على خدمات "البرغوث" يعني على الأرجح بقاء الأخير في النادي الكاتالوني حتى قرار اعتزاله كرة القدم.

وقالت "سكاي سبورت": "تم إغلاق الموضوع، وسببين يقفان وراء الأمر، الأول يعود إلى تقدم ميسي في السن (33 عاماً) إذ يدرك السيتي أن ليونيل في سنواته الأخيرة وأنه ليس اللاعب نفسه الذي كان عليه خلال الـ 17 عاماً الماضية، أما السبب الثاني فيعود إلى أن ميسي يستلم 100 مليون يورو سنويا وهذا رقم كبير لأي نادي خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها فرق أوروبا بسبب الظروف الوبائية الحالية".

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي نهاية الموسم، ويحق له التفاوض مع أي نادي يرغب في خدماته اعتباراً من بداية من يناير المقبل.

وكان جمهور مانشستر سيتي يمني النفس في التعاقد مع ميسي ليلعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا واستعادة الأمجاد والأفكار الكروية التي سحرا بها العالم مع برشلونة في بداية مشوارهما المهني في الملاعب، ولكن يبدو أن تعقيدات كثيرة تحرم عشاق السيتي من هذا الحلم.

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