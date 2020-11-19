غالبية مشجعي ألمانيا يأملون رحيل المدرب لوف عن المنتخب

المصدر: وكالات

تأمل الغالبية من مشجعي المنتخب الألماني رفع البطاقة الحمراء في وجه مدرب الـ"مانشافت" يواكيم لوف، في خضم تداعيات الخسارة التاريخية 6-0 أمام منتخب إسبانيا، وذلك بعد استطلاع أجرته وكالة "سيد" الألمانية التابعة لوكالة (فرانس برس) ونشرته اليوم. وطالب 84 في المئة من 1100 مشجع ألماني، بتنحي لوف ومدير الفريق أوليفر بيرهوف، فيما تمسك 13,3 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم بالثنائي الذي قاد المنتخب للفوز بكأس العالم 2014.

ومنيت الماكينات الألمانية بأسوأ هزيمة لها منذ العام 1931، حين تلقت ستة أهداف أمام منتخب "لا روخا" في دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء. وعقد لوف البالغ من العمر 60 عاماً اجتماع أزمة مع رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر في ميونيخ الأربعاء، لكن مع بقاء عامين على نهاية عقده، يتوقع أن يستمر في مهمته حتى كأس أوروبا في يونيو المقبل.

ويطالب المشجعون بمرشحين اثنين لخلافة لوف، هما مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، ومدرب بايرن ميونيخ هانسي فليك الذي كان مساعداً للوف في مونديال 2014. واعتبر قائد منتخب ألمانيا الغربية للفوز بكأس العالم 1990 لوثار ماتيوس أنه كان ينبغي على لوف التنحي في 2014. وقال ماتيوس إنه بعد 14 عاماً من تدريب المنتخب الألماني "يبدو أنه مرهق. لم تعد تصريحاته العلنية بنبرة واثقة كما كانت، وفريقه يعكس ذلك على أرض الملعب".

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