محتال يصبح نجم كرة مستعينا بالذكاء الاصطناعي ويجني 1.3 مليون دولار

استعان رجل يبلغ من العمر 35 عامًا بالذكاء الاصطناعي لينتحل شخصية لاعب كرة قدم أمريكية في فريق سان فرانسيسكو 49ers، ليحتال بها على 26 امرأة على الأقل، والاستيلاء على 1.3 مليون دولار أمريكي.

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين الفيدراليين في ولاية أوريغون، يُزعم أن دايجون لابرايا لوف وتايلور جيمي تشان، البالغة من العمر 18 عامًا، أمضيا سنوات في إدارة عملية احتيال عاطفية واستثمارية في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن وأيداهو. وبحسب التقارير، كان لوف يُقدم نفسه إما كلاعب كرة قدم أمريكية في فريق 49ersأو كمطور عقاري سويسري ثري، بينما يُزعم أن تشان لعبت دور مستشارته المالية.

وكان لوف يلتقي بالنساء عبر تطبيقات المواعدة، ويُقيم معهن علاقات عاطفية، ويُظهر لهن أرباحًا استثمارية وهمية، ويُقنعهن بتسليمه أموالهن. ويُزعم أنه تم تشجيع بعض الضحايا على الحصول على قروض شخصية. واستمرت هذه العملية الاحتيالية من عام 2022 حتى تم القبض على المحتالين المزعومين في مطار بويز في أغسطس.

وساعد الذكاء الاصطناعي من جوجل في إضفاء المصداقية على النجم المزيف في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين (NFL)،بطريقة يصعب على العامة كشفها. فتعمّد لوف تضليل المعلومات، فملأ حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات وقصص تُظهره كلاعب في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين. وتشير وثائق المحكمة إلى أن نظام الذكاء الاصطناعي من جوجل ردد ادعاء لوف بأنه لاعب جناح في فريق سان فرانسيسكو.

وجمعت محطة ESPN قائمة بجميع الطرق التي سخر بها لاعبو وفرق دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين من لوف، حيث استخدم بعضهم صورًا مُولّدة بالذكاء الاصطناعي ليظهروا بجانب لوف في غرفة الملابس أو أثناء التدريب، وهو أمر رغم طرافته، إلا أنه يتيح للمحتال مجددا استخدامها للاستمرار في خطط احتياله ولكن ربما بعد الخروج من السجن.