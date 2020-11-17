"الغربال" يقود السودان للثأر من غانا وينعش آمال "صقور الجديان" في تصفيات إفريقيا

المصدر: وكالات

أنعش المهاجم محمد عبدالرحمن الملقب بـ"الغربال" آمال منتخب بلاده السودان في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في كرة القدم المؤجلة إلى مطلع 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد، بتسجيله هدف الفوز في مرمى ضيفه الغاني 1-صفر اليوم في أم درمان، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات. وسجل الغربال الهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني لـ"صقور الجديان"، بطل 1970، فرفع رصيده إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف غانا التي منيت بخسارتها الاولى، وجنوب إفريقيا التي كانت تغلبت على مضيفتها ساو تاومي 4-2 الإثنين.

وحقق المنتخب السوداني الأهم وثأر لخسارته أمام غانا بالذات الخميس في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين سجلهما الغائب الأبرز عن تشكيلة منتخب "النجوم السوداء" المتوج باللقب أربع مرات أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، قائدها وسوانسي سيتي الويلزي أندريه أيوو، نجل أسطورة الكرة الغانية عبيدي بيليه، الى جانب لاعب وسط أرسنال الانكليزي توماس بارتي.

وعوض الغربال الفرصة الذهبية والوحيدة التي حصل عليها منتخب بلاده في الشوط الأول وسجل له هدفا غاليا ينعش اماله في التأهل خصوصا وأنه سيواجه ساو تاومي صاحب المركز الاخير في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف جنوب إفريقيا في الجولة السادسة الاخيرة في الجولة الاخيرة في مارس المقبل.

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