أسطورة الكاميرون إيتو يفكر بالعودة للعب في الدوري الإسباني

ذكرت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية اليوم أن أسطورة كرة القدم الكاميرونية، صامويل إيتو يفكر جديا بالعودة إلى اللعب من بوابة الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن مع فريق مورسيا في الدرجة الثالثة. وكان إيتو قد أعلن تقاعده رسميا من كرة القدم سبتمبر الماضي، لكنه بدأ الآن يفكر في العودة عن اعتزاله.

ويبلغ إيتو 39 سنة، وسبق له أن قدم مواسم مميزة حين حمل قميص برشلونة في فترته الذهبية، قبل الانتقال لعدد من الفرق الأخرى، كانت الفترة الابرز فيها حين لعب لفريق إنترميلان الإيطالي، وحقق معه ثلاثية تاريخية (الدوري الإيطالي، والكأس، ودوري الابطال) تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في 2010. ونقلت الصحيفة تصريحا لأحد مسؤولي نادي مورسيا قال فيه، إن الأسبوع المقبل سيتحدد رسميا إن كان إيتو سيحمل قميص النادي أم لا.

وسبق لمورسيا أن تعاقد مع بعض اللاعبين البارزين، ويخطط بقوة لتحقيق الصعود للدرجة الثانية، ثم إلى الأولى كهدف مهم في طموحات النادي مستقبلا. يذكر أن إيتو تعرض قبل أسبوع لحادث سير، بعد اصطدام سيارته بحافلة في الكاميرون، لكنه نجا بجروح طفيفة فقط.

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