بعد "كورونا صلاح".. ليفربول يتألم من إصابة جديدة!

المصدر: محمد الحتو - دبي

اتسعت قائمة الغيابات القسرية في نادي ليفربول الإنجليزي بعد تعرض الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون إلى إصابة عشية مباراة منتخب بلاده مع سلوفاكيا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية: "إن روبرتسون يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، وبالتالي قد يحرم فريقه من خدماته خلال الفترة المقبلة العصيبة على المدرب الألماني يورغن كلوب الذي سيجد نفسه أمام غيابات بالجملة يتقدمها النجم المصري محمد صلاح المصاب أخيراً بفيروس كورونا".

وتضم قائمة الغائبون عن "الريدز" إلى جانب روبرتسون وصلاح اللاعبون: ثلاثي الدفاع الهولندي فيرغيل فان دايك، والإنجليزيان ألكسندر أرنولد وجو غوميز، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو.

ويستعد ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي لمواجهة ليستر سيتي في 21 نوفمبر الجاري في الجولة التاسعة، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

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