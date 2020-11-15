قمة ثأرية بين بلجيكا وإنجلترا اليوم

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

يتمسك المنتخب البلجيكي بفرصته في التأهل للدور النهائي لدوري الأمم الأوروبية، وذلك حينما يستضيف، اليوم، نظيره الإنجليزي ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في العاصمة البلجيكية بروكسل. وحصلت بلجيكا على تسع نقاط من 12 ممكنة، وستكون مباراتها اليوم ثأرية بعد الخسارة ذهاباً من إنجلترا 2-1. ونجحت تشكيلة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس في تحقيق 10 انتصارات متتالية رسمياً على أرضها، سجلت خلالها 46 هدفاً. في المقابل، دفعت إنجلترا، ثالثة الترتيب بفارق نقطتين عن بلجيكا، ثمن خسارتها الأخيرة الصادمة على أرضها أمام الدنمارك، عندما أنهكها طرد قلب دفاعها هاري ماغواير، بعد نصف ساعة من الانطلاقة.

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