مفاوضات جادة لإعادة كريستيانو رونالدو إلى بيته

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فتح باب المفاوضات الجادة لاستعادة خدمات "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو (35 عاماً) خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وقالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد تواصل مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، وجلس معه على طاولة المفاوضات في مدينة بورتو البرتغالية، إذ طلب النادي الإنجليزي من مينديز أن يسأل نادي يوفنتوس الإيطالي حول إمكانية التخلي عن اللاعب في الصيف المقبل حيث سيكون متبقي على عقده موسماً واحداً فقط بعدما قضى موسمين سابقين حقق خلالهما لقب الدوري الإيطالي مرتين.

ورجحت الصحيفة البريطانية أن يوافق النادي الإيطالي على رحيل رونالدو بسبب ارتفاع راتبه السنوي البالغ 30 مليون يورو سنوياً الأمر الذي يثقل من كاهل "السيدة العجوز" تزامناً مع جائحة كورونا.

وكان رونالدو قد انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 90 مليون يورو، قبل أن يرحل عن النادي الملكي صيف 2018 إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

ويمر نادي مانشستر يونايتد في أزمة حقيقية بعيداً عن لقبه المفضل الدوري الإنجليزي المتوج به 20 مرة (رقم قياسي) والغائب عن خزائنه منذ 2013 وتحديدياً لدى اعتزال مدربه الأسطوري السير أليكس فيرغسون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news