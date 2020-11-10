الوكيل السابق لغريزمان: ميسي يرهب لاعبي برشلونة بسياسة "إما معي أو ضدي"

المصدر: جوني جبور - دبي

وجه وكيل الأعمال السباق للمهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، إيريك أولهاتس، انتقادات لاذعة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقائد فريق برشلونة الإشباني، متهماً إياه، بأنه السبب في تراجع مستوى الفرنسي غريزمان مع برشلونة، وقال إن: ميسي يرهب لاعبي برشلونة بسياسة إما أن تكون معي أو ضدي". وجاء حديث أولهاتس، في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، دافع خلاله عن مواطنه غريزمان.

وقال أولهاتس: "وصل غريزمان إلى نادٍ كل الاهتمام فيه منصب فقط على لاعب واحد هو ليونيل ميسي، إنه "إمبراطور" و"ملك"، ولم يكن مرحبا بوصول غريزمان، وكان موقفه مخيبا".

وتابع: جعل غريزمان يشعر بالسوء، إذ لطالما سمعت غريزمان يقول بأن ليس لديه مشكلة مع ميسي، لكن ليس العكس، إذ أن ميسي يشكل نظام الرعب في "برشلونة"، وقال إنه "يجبر اللاعبين على أن يكونوا إما معه أو ضده.

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