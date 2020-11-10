روزنامة "الفورمولا 1 - 2021" تتضمن رقماً قياسياً من السباقات

المصدر: وكالات

تضمنت روزنامة عام 2021 لسيارات فورمولا واحد رقما قياسيا من السباقات بلغ 23، بينها السعودية التي ستنظم الجائزة الكبرى للمرة الاولى، وتحديدا في 28 نوفمبر في جدة، وذلك على الرغم من استمرار فيروس كورونا المستجد. وباتت السعودية ثالثة دولة عربية تحتضن سباقات فورمولا واحد بعد البحرين (حلبة صخير) والامارات (حلبة ياس مارينا في ابو ظبي).

في المقابل، لم تتضمن الروزنامة جائزة فيتنام الكبرى بسبب ايقاف عمدة هانوي بتهمة الفساد، لكن تاريخ 25 ابريل الذي كان مقررا اصلا لاقامة السباق الاخير سيبقى قائما بانتظار ايجاد حلبة جديدة لاحتضانه في هذا التاريخ، في حين ستقام جائزة البرازيل الكبرى على حلبة انترلاغوس في ساو باولو وليس في ريو دي جانيرو حيث لم تبدأ الاعمال في الحلبة الجديدة.

وبعد ان الغي سباق هذا العام في هولندا، سيقام هذه المرة في 5 سبتمبر على حلبة زاندفورت علما بان البلاد المنخفضة لم تستضف اي سباق في فورمولا واحد منذ عام 1985. وكان موسم 2020 شهد تقليص عدد السباقات من 22 إلى 17 حيث يتصدر الترتيب العام سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المرشح لاحراز لقبه السابع ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الالماني الاسطورة ميكايل شوماخر.

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