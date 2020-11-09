إقالة مدرب سلتا فيغو بسبب النتائج السلبية

المصدر: وكالات

أعلن نادي سلتا فيغو الإثنين إقالة مدربه أوسكار غارسيا من منصبه بسبب النتائج السلبية للفريق صاحب المركز السابع عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي في بيان "أوسكار غارسيا وجهازه الفني لن يستمران في قيادة فريق سلتا فيغو".

وتولى غارسيا مسؤولية تدريب سلتا فيغو في نوفمبر العام الماضي عندما كان يحتل احد المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية وذلك بعد يوم واحد من إقالة فران إسكريبا.

ونجح غارسيا في قيادة سلتا فيغو إلى البقاء في الدوري الممتاز، لكن البداية السيئة لفريقه هذا الموسم عجَّلت بإقالته.

وفاز سلتا فيغو مرة واحدة في مباراياته التسع الأولى في الدوري هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات ومثلها هزائم حيث يحتل المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.

وشكر سلتا فيغو مدربه غارسيا على عمله وتمنى له "الأفضل في المستقبل على الصعيدين الشخصي والمهني"، دون الإشارة إلى اسم خليفته.

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