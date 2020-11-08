إيقاف وتغريم 4 لاعبين من النصر والعين في السعودية

المصدر: وكالات

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، إيقاف وتغريم أربعة لاعبين من أندية النصر والعين وضمك بعد الاطلاع على تقارير حكام المباريات.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي اليوم الأحد أنها قررت إيقاف لاعب فريق العين يحيى علي الكعبي، مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وغرمته بمبلغ 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وأوضح البيان أن تلك العقوبة تأتي لارتكاب اللاعب سلوكا مشينا تجاه أحد لاعبي فريق الفتح ضمن مواجهة الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، وذلك وفقا لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وغرمت اللجنة كذلك لاعب فريق ضمك إبراهيم شنيحي بمبلغ 10 آلاف ريال بالإضافة للإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء، لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب فريق الهلال ضمن مواجهة الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في قرار غير قابل للاستئناف.

وقررت اللجنة تغريم أيمن يحيى والأرجنتيني جوانزالو مارتينيز لاعبي فريق النصر بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة فريقهما مع الشباب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم, حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي، في قرار غير قابل للاستئناف.

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