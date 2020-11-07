الكويتي حسين المسلم رئيساً للاتحاد الاسيوي للسباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاز الكويتي حسين المسلم برئاسة الاتحاد الآسيوي للسباحة خلال انتخابات دورة 2020-2024، والتي جرت اليوم في العاصمة العمانية مسقط، بحضور 43 اتحاداً محلياً. ومثل الإمارات في الانتخابات، عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة خليفة الكعبي، حيث تم اختيار مجلس إدارة جديد، كما تم ترشيح المسلم ليكون رئيساً للاتحاد الدولي للسباحة خلال الانتخابات التي ستجرى في يونيو من العام المقبل.

وشهدت الانتخابات كذلك فوز العماني طه الكشري، ذو يونج (الصين)، اندري كياكوف (كازاخستان)، ديتشي (اليابان)، فيندرا هانوره (الهند) بعضوية المجلس.

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