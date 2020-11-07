محمد صلاح يتحدث عن الأهلي والزمالك وأزمة شارة قيادة منتخب مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أبدى محمد صلاح سعادته بوصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا إضافة إلى وصول بيراميدز إلى نهائي البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، مشيراً إلى أنه تابع مباراتي الدور قبل النهائي للفريقين وشعر بالفخر لوصول القطبين إلى نهائي البطولة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع “مصراوي”: “سعيد بوصول الفريقين كنت أتمنى وصولهما إلى المباراة النهائية وفي نفس الوقت أخشى من الحساسية بين اللاعبين ولكن في النهاية وصول الفريقين فخر للكرة المصرية”.

وأضاف اللاعب عن تواجده في المنتخب المصري المعسكر الحالي وعن موضوع شارة قيادة المنتخب المصري: ”أنا واحد من كباتن المنتخب المصري، وهذا يعطيني الثقة، الحصول على شارة المنتخب (هتشيلني الليلة ضاحكًا)، القرار في النهاية يعود للمدرب والثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي فهم أصدقاء لي وأتحدث معهم بصورة مستمرة، لكن لا أريد التدخل في هذا الموضوع".

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