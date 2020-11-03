كواليس طرد ميسي من غرفة لاعبي برشلونة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت إذاعة إسبانية عن مواجهة جمعت قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، مع مدرب الفريق السابق كيكي سيتيين، في غرفة خلع ملابس الفريق بالنادي وأمام اللاعبين، حيث شهدت مشادة كلامية حادة بين الطرفين.

وكانت الفترة السابقة الصعبة على برشلونة قد انتهت بإقالة المدرب الإسباني من تدريب الفريق بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ بثمانية في دوري أبطال أوروبا وعدم تحقيق أي بطولة الموسم الماضي.

وحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ونقلتها مواقع أجنبية، أن المواجهة التي جمعت بين برشلونة ونظيره سيلتا فيجو، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الماضي وانتهت بالتعادل، شهدت مشادة كلامية حادة بعد المباراة بين ليونيل ميسي وكيكي سيتيين المدير الفني للفريق السابق

وألقى المدرب اللوم على العديد من اللاعبين، وأطلق عبارات مهينة، ضد اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي، واعتبر ميسي ما حدث عدم احترام، ورفع صوته ووبخ سيتيين على كلامه، وطلب منه احترام اللاعبين، الأمر الذي جعل المدرب ينفجر غضباً من اللاعب ويطرده من الغرفة قائلا: "إذا لم يعجبك ما أقوله، فهناك الباب"، وأشار بيده إلى ممر الخروج من الغرفة.

وقال الموقع: "سخر ميسي بعدها من سيتيين، وأبلغ اللاعبين بأن مرحلة المدرب الإسباني مع الفريق قد انتهت".

ولم يعلق أي مصدر رسمي من النادي أو اللاعب الأرجنتيني على صحة هذه المعلومات ولكن بالفعل تعتبر الفترة الماضية على برشلونة والموسم الماضي والذي لم يحقق فيه الفريق أي بطولة من الفترات الصعب التي مرت على الفريق في القرن الجديد.

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