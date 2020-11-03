كلوب يتدخل ويدافع عن محمد صلاح بعد كثرة الانتقادات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تدخل مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، للدفاع عن هداف فريقه الدولي المصري محمد صلاح، بعد سيل الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

وكان محمد صلاح، قد تعرض للعديد من الانتقادات من مدربين ولاعبين سابقين في ليفربول، حيث اتهموا اللاعب بأنه قام بالتمثيل للحصول على ركلة الجزاء التي حصل عليها وسجل محمد صلاح هدف التعادل في تلك المباراة التي أقيمت السبت الماضي، بعدما سقط من تدخل موساكو مدافع الهامرز وحصل على ركلة جزاء.

وتحدث يورغن كلوب في المؤتمر الخاص بمواجهة أتلانتا مدافعاً عن محمد صلاح، ونقلها موقع “ليفربول إيكو”: “ليس لدي ما أقوله، لقد كانت مخالفة إلى حد كبير لكل من شاهدها، صدق أو لا تصدق، لقد تحدثت مع صلاح، وسألته عن حالته، وأخبرني أنه تعرض لثلاث ضربات في المباراة، واحدة كانت في منطقة الجزاء، لكنه لم يسقط”.

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