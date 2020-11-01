تقييم النجم المصري أحمد حجازي في ديربي جدة بالدوري السعودي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

خطف النجم المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي الجديد الأضواء في أول مباراة له بالدوري السعودي وكانت ديربي جدة الذي جمع الاتحاد مع الأهلي وانتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون مقابل، ونجح لاعب منتخب مصر المنتقل حديثاً من الدوري الإنجليزي في الحفاظ على قوة دفاع فريقه ليخرج بشباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم بالدوري السعودي الممتاز بعد الفوز بالديربي.

وأشاد الجمهور السعودي بالنجم المصري على مواقع التواصل الإجتماعي وأنه صفقة ناجحة ومن أول 90 دقيقة مع “النمور”، أظهرت الإحصائيات قدرة النجم المصري الرائعة.

وأشارت مواقع سعودية إلى إحصائيات اللاعب في أول مباراة حيث لعب أحمد حجازي 90 دقيقة كاملة استخلص الكرة من الخصم 10 مرات، إضافة إلى 7 التحامات أرضية منها (5) ناجحة، و6 التحامات هوائية منها (4) ناجحة، نسبة المراوغات 100%، مرر الكرة 21 تمريرة، ولعب 7 كرات طويلة (3) ناجحة، وحصل على تقييم 7.2، والأهم بالنسبة لجمهور النمور أن اتحاد جدة حقق أول كلين شيت هذا الموسم.

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