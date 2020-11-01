محمد صلاح ملك الأرقام القياسية يضرب من جديد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل هداف ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية وكتابة تاريخ شخصي له ولفريقه بإحراز هدف جديد له في الدوري الإنجليزي ليقود فريقه إلى الفوز.

وكان محمد صلاح قد نجح في الوصول إلى شباك وست هام يونايتد، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1.

وأحرز محمد صلاح هدف التعادل لفريقه من ركلة الجزاء، في الدقيقة 42، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم وست هام يونايتد بهدف نظيف، وفي الدقيقة 85 أحرز جوتا، هدف الفوز لفريق ليفربول.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن محمد صلاح سجل آخر 13 ركلة جزاء تولى تسديدها بقميص ليفربول، في جميع البطولات، كما أكدت الشبكة، إن محمد صلاح لعب ضد وست هام يونايتد 7 مباريات، وسجل خلالها 7 أهداف، وجميع تلك الأهداف كانت بملعب ليفربول (أنفيلد).

كما نجح محمد صلاح في تسجيل 51 هدف في 60 مباراة علي انفيلد، ووصل إلى الهدف رقم 80 مع ليفربول في مشاركته مع فريقه في الدوري الإنجليزي.

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