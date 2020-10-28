استقالة رئيس نادي برشلونة الإسباني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن جوزيف ماريا بارتوميو، الثلاثاء، استقالته من رئاسة نادي برشلونة الإسباني، إلى جانب جميع أفراد مجلس الإدارة، بعدما تعرض لحملة تهدف إلى سحب الثقة منه.

وقال بارتوميو في مؤتمر صحفي: "أظهر أمامكم اليوم من أجل أن أعلمكم باستقالتي بالإضافة إلى سائر أفراد مجلس الإدارة. إنه قرار مدروس وهادئ حظي بموافقة جميع المساهمين"، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وكان بارتوميو، المستهدف بتصويت لسحب الثقة منه، نفى الاثنين في مؤتمر صحفي تفكيره في الاستقالة من منصبه، معللا قراره بأنه "سيكون أسوأ وقت للتخلي عن برشلونة".

وانتخب بارتوميو رئيسا للنادي الكاتالوني عام 2014، وأحرز الفريق في عهده لقب الدوري الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2015، علما أن انتخابات رئاسة النادي كانت مقررة في مارس المقبل.

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