نجم التنس الإسباني نادال يظهر علو كعبه في "الغولف"

المصدر: وكالات

أكد لاعب كرة المضرب الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً عالمياً علو كعبه في رياضة الغولف أيضاً بحلوله سادساً في دورة مايوركا أمس. فبعد أسبوعين من تعزيز رقمه القياسي في عدد الالقاب في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس عندما ظفر بها للمرة الثالثة عشرة رافعاً رصيده إلى 20 لقباً في الغراند سلام ومعادلاً السويسري روجيه فيدرر، شارك نادال، على مدى ثلاثة أيام، في دورة مايوركا للهواة والمحترفين في مسقط رأسه جزيرة مايوركا وحل سادساً بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا".

وأنهى "رافا" اليومين الأولين بتسجيله 74 ضربة أي ثلاث ضربات فوق المعدل، قبل أن يسجل 77 ضربة في اليوم الثالث الأخير (خمس ضربات فوق المعدل). وحل نادال سادساً في الترتيب العام بفارق 10 ضربات خلف الفائز مواطنه سيباستيان غارسيا المصنف 324 عالمياً في تصنيف محترفي الغولف، والذي أنهى دورة البرتغال للماسترز ضمن الدوري الأوروبي للمحترفين في المركز السادس الشهر الماضي.

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