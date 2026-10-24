وول ستريت جورنال: ترامب اطلع على خيارات لضربات عسكرية ضد إيران

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب اطّلع على مجموعة من الخيارات العسكرية أعدّتها وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لاستئناف العمليات ضد إيران، تشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية وبنى تحتية، وتنفيذ عمليات للسيطرة على جزر خاضعة للسيطرة الإيرانية.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترامب تجري استعدادات لاحتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن الخيارات المطروحة تتراوح بين استهداف المنشآت النووية والبنية التحتية، بما فيها الجسور، وتنفيذ هجمات للسيطرة على جزر إيرانية، مشيرة إلى أن ترامب يميل إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن.