نجم سابق لأرسنال: حتى اليوم لا أفهم سبب رحيلي إلى برشلونة

المصدر: وكالات

كشف النجم السابق لمنتخب بيلاروسيا، وأرسنال الانجليزي، أليكساندر هليب أنه لا يعرف كيف انتقل إلى برشلونة في 2008. وكان هليب انتقل من ارسنال إلى برشلونة، لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الكاتالوني، ولم يقدم أي بصمة، رغم فوز الفريق بالثلاثية (الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا) في أول موسم له في إسبانيا.

وأضاف هليب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لأرسنال: حتى اليوم لا أفهم سبب رحيلي، بالطبع برشلونة في ذلك الوقت كان أفضل فريق في العالم لكنني كنت سعيدا حقا في أرسنال، كان لدي أصدقاء واستمتعت بالمدرب، كنت ألعب لواحد من أفضل الفرق، وكذلك كان هناك الجماهير والملعب وبطولة رائعة هي الدوري الإنجليزي، كل شيء كان رائعا".

وتابع : "لماذا رحلت عن الفريق؟ لا أعلم، أنا أتفهم أن برشلونة كان أفضل في ذلك الوقت وكان الجميع يحاول أن يلعب له، لكنني كنت سعيدا بنسبة مئة بالمئة في أرسنال". وأوضح: "بالطبع برشلونة فريق كبير وقد حققت معه ألقاب عدة لكنني لم أشارك كثيرا مثلما كان الحال مع أرسنال". وكان هليب انضم إلى أرسنال في صيف عام 2005 قادما من شتوتغارت الألماني، قبل أن ينضم إلى برشلونة في صيف عام 2008، حيث جرت إعارته إلى شتوتجارت وفولفسبورغ ثم لعب للعديد من الأندية في بيلاروس كان ابرزها باتي بوريسوف.

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