"بركان المغرب" ينفجر في إفريقيا احتفالاً بكأس "الكونفيدرالية"

المصدر: وكالات

توج نهضة بركان المغربي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" لكرة القدم بفوزه على بيراميدز المصري 1-صفر، أمس الأحد، في المباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط امام مدرجات خاوية بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجل البوركينابي يوسوفو دايو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.

وعوض نهضة بركان خسارته نهائي نسخة العام الماضي أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح (3-5) بعد تبادلهما الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-صفر)، وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وهو اللقب الثاني للفريق المغربي منذ تأسيسه عام 1970 بعد لقب كأس المغرب العام قبل الماضي.

وبات نهضة بركان خامس فريق مغربي يتوج بلقب المسابقة بعد الجيش الملكي (2005) والمغرب الفاسي (2011) والفتح الرباطي (2010) والرجاء البيضاوي (2018).

في المقابل، كان بيراميدز يمني النفس بإحراز اللقب في أول مشاركة قارية وابقائه مصريا بعدما توج به الزمالك في الموسم الماضي.

وأقيم الدور النهائي للمرة الأولى من مباراة واحدة، على غرار دور الاربعة، وذلك بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي فرض أن تحتضن المغرب بنظام التجمع مباريات الدورين.

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