"شركة عملاقة" تحدد وجهة ميسي بعيداً عن برشلونة

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن استمرار الأزمة بين رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد تدفع باحتمالية رحيل "البرغوث" عن النادي الكتالوني بالمجان الصيف المقبل، وأن وجهته المقبلة قد تكون تحت مظلة شركة "أديداس".

وأوضح التقرير، أن: "أديداس" على استعداد لتمويل جزء من راتب ميسي، بهدف إقناعه الانتقال إلى احد الفرق التي ترعاها، خصوصاً أن منافستها "نايكي" في سوق الملابس والمستلزمات الرياضية، هي الراعي الحالي لفريق برشلونة".

ولفت الموقع الإيطالي إلى أن بايرين ميونيخ الألماني ربما تحرك وتواصل مع خورخي ميسي، والد ووكيل النجم الأرجنتيني، إلا أن العرض سيكون متاحاً لجميع الأندية التي ترعاها الشركة الألمانية ومن ضمنها يوفنتوس الإيطالي.

وشغلت قضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة الوسط الرياضي العالمي خلال الصيف الماضي، قبل ان يقرر ميسي البقاء في "البلوغرانا" لوجود شرط جزائي ضخم في العقد، مع الإبقاء على احتمالية الرحيل الصيف المقبل بالمجان مع انتهاء عقده، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام شركات الرعاية للدخول طرفاً في صفقة انتقاله، والاستفادة من العائدات الإعلانية والتجارية وحجم المبيعات بمجرد ارتداء ميسي للعلامة التجارية.

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