رونالدو يطل من حجره الصحي بتسريحة جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظهر نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام" بتسريحة جديدة "نيو لوك" خلال الحجر الصحي الذي يقضيه بعيداً عن فريق "السيدة العجوز" لحين التخلص من فيروس كورونا الذي أصابه أخيراً.

وبدا رونالدو في صحة جيدة وتفاعل معه عشاقه على "إنستغرام"، إذ يحظى حالياً بـ 241 مليون متابع يقفون خلفه ويشجعوه من اجل العودة القوية للملاعب.

يذكر أن النجم البرتغالي حريص على تغيير تسريحته خلال فترات قصيرة، ولكنه بدا هذه المرة حليق الرأس تماماً على العكس من التسريحات السابقة التي باتت أيقونة لدى الصالونات في كل أنحاء العالم.

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