الإصابة تهدد مشاركة كوستا مع أتليتكو مدريد في قمة بايرن ميونيخ

المصدر: وكالات

باتت فرصة مهاجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم دييغو كوستا في المشاركة بمباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ضعيفة، بعد تعرض اللاعب للإصابة.

وأعلن أتلتيكو مدريد اليوم الاثنين أن كوستا (32 عاماً) أصيب في عضلات الفخذ الأيسر خلال مباراة الفريق أمام سيلتا دي فيغو السبت الماضي، مشيرا إلى أن فحصا تم إجراؤه اليوم أسفر عن هذه النتيجة.

ولم يوضح النادي المدة التي سيتغيب فيها كوستا عن الملاعب، وتوقعت صحيفة "ايه إس" أن من الممكن للاعب الإسباني الدولي المولود في البرازيل أن يضطر للتغيب عن الملاعب لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

كان كوستا اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 50 من زمن المباراة أمام سيلتا فيغو، وكان كوستا أحرز هدفا واحداً في أربع مواجهات خاضها في الموسم المنصرم في الدوري الإسباني.

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