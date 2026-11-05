ميلوني تحذر من تراجع دور أوروبا في مفاوضات وقف الحرب في أوكرانيا

​قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ‌اليوم ​الخميس إن أوروبا تخاطر بأن تنقطع صلتها العملية بأي مفاوضات تهدف إلى إحلال السلام في أوكرانيا ما لم تضع حدا لمبادرات دبلوماسية متنافسة وتتفق على ممثل واحد مخول بالتحدث نيابة عنها.

وفي رسالة ‌إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، قالت ميلوني إن تعدد صيغ ‌ومسارات التفاوض المختلفة يضعف مصداقية ‌أوروبا ويعطي انطباعا بأنها تتحرك "بعشوائية" ‌دون تنسيق أو ‌رؤية واضحة.

أكدت مليوني أنها لا تسعى ​إلى الحصول ‌على ​مقعد على طاولة المفاوضات لنفسها أو لإيطاليا، لكن روما لن تقبل التفاوض على التزامات دون تفويض ​من الاتحاد الأوروبي.

ودعت قادة الاتحاد الأوروبي إلى تحديد من سيمثل التكتل في المفاوضات وما هي الصلاحيات التي يجب أن يتمتع بها، وطلبت مناقشة هذه المسألة في اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي في ‌دبلن الأسبوع المقبل، على أن يتم اتخاذ ​قرار رسمي في قمة ديسمبر بعد التنسيق مع بريطانيا والنرويج وشركاء أوروبيين آخرين.