إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز على انتر في "ديربي الغضب"

المصدر: وكالات

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية قاد بها ميلان إلى الفوز على جاره إنتر ميلان 2 / 1 في مواجهة ديربي ميلانو التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت المرحلة نفسها اليوم، فوز نابولي على أتلانتا 4 / 1 وسامبدوريا على لاتسيو 3 / صفر.

وسجل إبراهيموفيتش هدفي التقدم لميلان في الدقيقتين 12 و16 ثم رد إنتر ميلان بهدف وحيد سجله النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 29.

وحقق ميلان بذلك الانتصار الرابع خلال أول أربع مباريات له في الدورس منفردا بالصدارة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند سبع نقاط في المركز السادس.

ورفع نابولي رصيده إلى ثماني نقاط بينما تجمد رصيد أتالانتا عند تسع نقاط حيث تلقى اليوم الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وقد تراجع إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان.

وجاءت الأهداف الأربعة لنابولي في الشوط الأول وسجلها هيرفينج لوزانو (الهدفان الأول والثاني) وماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمين في الدقائق 23 و27 و30 و43.

وفي الشوط الثاني، رد أتالانتا بهدف وحيد سجله سام لامرز في الدقيقة 69.

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