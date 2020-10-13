مدرب الزمالك: أغلقنا ملف الدوري.. وهدفنا لقب أبطال إفريقيا

المصدر: وكالات

انفرد الزمالك بوصافة الدوري بفوزه على مضيفه حرس الحدود 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.

وقال مدرب فريق الزمالك مدحت عبد الهادي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن الفريق أغلق ملف الدوري، وهدفه "تحقيق لقب أبطال إفريقيا". وتابع: الأهم أننا نتحمل المسؤولية وأثبتنا ذلك بتعديل النتيجة من التأخر بهدف لفوز بهدفين.. وهدفنا في الوقت الحالي هو رفع الضغط عن اللاعبين وتهيئتهم بالشكل المناسب لمباراة الرجاء المغربي، بعدما أغلقنا ملف الدوري بأكمله للاستعداد الذهني والنفسي قبل الحالة البدنية والفنية لمواجهة الرجاء التي يعتبرها الزمالك مباراة نهائي البطولة".

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، فيما ظل حرس الحدود في المركز السادس عشر، بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة ودع بهم مسابقة الدوري الممتاز، مكملاً عقد الثلاثي الهابط مع "اف سي مصر" وطنطا.

وفي مباراة مؤجلة من الجولة العشرين، حول المصري تأخره بهدف أمام مضيفه الاتحاد الاسكندري إلى فوز 2-1، على ملعب الجيش ببرج العرب. وبتلك النتيجة رفع المصري رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 39 نقطة في المركز العاشر.

وفاز الإنتاج الحربي على مضيفه "اف سي مصر" بثلاثية نظيفة، على ملعب الكلية الحربية في القاهرة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر. ورفع الإنتاج رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد "اف سي مصر"، عند 21 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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