الأهلي المصري يقرر ضم كهربا للبعثة المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

المصدر: وكالات

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ضم لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا للبعثة التي ستسافر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان كهربا تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي مع بيراميدز أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري المصري.

وقال مصدر بالأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ،اليوم الاثنين، إن الجهاز الفني قرر ضم كهربا للبعثة علي أن يستكمل برنامجه التأهيلي بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن كهربا يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية وسيخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن الثنائي محمد الشناوي حارس المرمي والسنغالي أليو بادجي جاهزين لمباراة الوداد بشكل طبيعي .

وتغادر بعثة الأهلي إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل، حيث يترأس محمود الخطيب رئيس النادي، البعثة المسافرة للدار البيضاء.

ويواجه الأهلي فريق الوداد البيضاوي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من المسابقة، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 23 من أكتوبر الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news