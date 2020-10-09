"فيفا" يمنع منير الحدادي الانضمام إلى منتخب المغرب

المصدر: جوني جبور-دبي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا رفض مشاركة لاعب إشبيلية منير الحدادي، مع المنتخب المغربي، على الرغم من تغيير القوانين الشهر الماضي، التي سمحت بمرنة أكبر في مسألة السماح للاعبين بتغيير منتخباتهم الوطنية، وكانت تشير إلى إمكانية تمثيل الحدادي لمنتخب "أسود الأطلس".

وقالت وكالة "أسوشيد بريس" إن العائق أمام الحدادي، يكمن في مشاركته خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من عام 2016، مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً في تصفيات أمم أوروبا، إذ أشارت الوكالة، إلى أن هذه المشاركة وقفت عائقاً أمام لاعب اشبيلية في الانضمام إلى المنتخب المغربي.

وأوضحت "أسوشيد بريس" أن شروط "الفيفا" الجديدة وتعديلاتها المتعلقة بالمساح للاعبين في ارتداء قميص منتخب وطني آخر، تنص على عدم خوض اللاعب أكثر من 3 مباريات مع المنتخب الذي مثله سابقاً، وأن لا تكون هذه المباريات في بطولة هامة، وأن تمر 3 سنوات على الأقل منذ مشاركته الأخيرة، وأن لا يكون قد مثل المنتخب بعد بلوغه سن الحادية والعشرين، لتقف غالبية هذه الشروط ضد الحدادي وقدرته على تمثيل منتخب "أسود الأطلس".

ويذكر، يخوض المنتخب المغربي، مباراتين وديتين، إحداهما اليوم الجمعة أمام السنغال، والثانية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في 13 من الشهر الجاري،



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