الاتحاد المصري يطالب الأندية بسداد المستحقات قبل قيد اللاعبين

المصدر: وكالات

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم ضرورة قيام الأندية بسداد ما عليها من مستحقات مالية لدى الاتحاد والوفاء بالتزاماتها نحو أي جهة أخرى قبل قيد اللاعبين الجدد، استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن إجراءات القيد للموسم الجديد سوف تسير وفق الإجراءات المتبعة والمعروفة والمتفقة مع تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في هذا الشأن.

وذكر الاتحاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: بمناسبة بدء إجراءات الموسم الكروي الجديد 2020 / 2021 يهدي الاتحاد المصري لكرة القدم أمنياته الطيبة إلى كل الأندية المشاركة في مسابقاته وإلى كل العاملين في المنظومة الكروية المصرية التي يكن لها الاتحاد كل تقدير ويقف منها بمسافة واحدة".

وقال الاتحاد:"يؤكد اتحاد الكرة المصري أن إجراءات قيد اللاعبين للموسم الجديد ستسير وفق الإجراءات المتبعة والمعروفة والمتفقة مع تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن". وأوضح :"نرجو وفق هذا المعطيات أن تقوم جميع الأندية بسداد ما عليها من مستحقات مالية لدى الاتحاد والوفاء بالتزاماتها نحو أي جهة أخرى أو أي من لاعبيها على الوجه المحدد بقرارات من الاتحاد الدولي أو صادرة عن الاتحاد المصري وفق اللوائح المعمول بها".

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