ابن ترامب ينشر فيديو ساخر لوالده.. يقاتل "كورونا" على حلبة مصارعة "WWE"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه في "إنستغرام"، مقطع فيديو قديم لوالده على حلبة مصارعة يطرح فيه المصارع السابق فينس مكمان أرضاً، وقد أضاف على وجه الأخير صورة مركبة (كورونا)، في إشارة إلى أن ترامب هزم الجائحة، على حد وصفه.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي منذ خروج ترامب من المستشفى بعد تحسن حالته.

يذكر أن الفيديو الأصلي يعود إلى قبل فترة فوز ترامب بالانتخابات الأميركية التي توجته رئيساً للولايات المتحدة، إذ ظهر ترامب ضيفاً في إحدى حلقات المصارعة الحرة وقد وجه لكمات عدة لرئيس الاتحاد العالمى للمصارعة الترفيهية (WWE) فينس مكمان.

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