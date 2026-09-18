تمويل روسي لزفاف ترامب الابن في «البهاما» يثير جدلاً واسعاً

ردّت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترامب، على التقارير التي كشفت أن رجل أعمال روسياً ثرياً، أسهم في تمويل حفل الزفاف الفخم الذي أقامه دونالد ترامب الابن وزوجته الجديدة بيتينا أندرسون، مؤكدة أن لا علاقة لها على الإطلاق بهذا الرجل أو بترتيبات الزفاف المالية والتنظيمية.

وكان الابن الأكبر للرئيس الأميركي قد عقد قرانه على بيتينا أندرسون، وهي شخصية اجتماعية تبلغ من العمر 39 عاماً، في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا، قبل أن يتوجه الزوجان إلى جزر البهاما لإقامة احتفالات بزفافهما في أواخر مايو الماضي.

وأقيمت الاحتفالات الفاخرة في جزيرة خاصة، بحضور عدد من أفراد عائلة ترامب، من بينهم إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، وإريك ترامب، ولارا ترامب، وتيفاني ترامب وزوجها مايكل، إلى جانب عدد من أحفاد الرئيس الأميركي، الذي تغيب وزوجته ميلانيا عن الاحتفالات، بسبب مشاغلهما.

وجاء الكشف عن تفاصيل تمويل الحفل عقب تقرير أثار جدلاً واسعة، حيث أقر كل من دونالد ترامب الابن وبيتينا، بأن رجل الأعمال الروسي عمر كريمليف، دفع مئات الآلاف من الدولارات للمساهمة في تغطية تكاليف الاحتفالات التي أقيمت في جزر البهاما.

وعلّقت بيتينا على التقرير عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، مؤكدة أن كريمليف كان «صديقاً عزيزاً» لهما، وأنه استضاف «ليلتين من الاحتفالات» في جزر البهاما، وذلك بعد حفل الزفاف العائلي المصغر الذي أقيم في مايو.

وأشارت تقارير إلى أن كريمليف تحمل تكاليف استئجار جزيرة خاصة في جزر البهاما لإقامة الاحتفالات، إلى جانب تنظيم عرض للألعاب النارية للعائلة وضيوفها.

وأثار الكشف عن الدور الذي لعبه كريمليف، والذي أصبح معروفاً على نطاق واسع، حالة من القلق داخل «الجناح الشرقي» للبيت الأبيض، حيث يقع مكتب السيدة الأولى.

وقال متحدث باسم السيدة الأولى لصحيفة «ديلي ميل»، إن أي علاقة بين ميلانيا وكريمليف غير موجودة على الإطلاق، مؤكداً أن السيدة الأولى لم تكن طرفاً في تنظيم الزفاف، ولم تكن على علم بتفاصيل ترتيباته المالية.

ويعكس قرار ميلانيا ترامب، النأي بنفسها علناً عن حفل الزفاف، ومدى معرفتها بترتيباته المالية حساسية الأنباء المتعلقة بعلاقة رجل الأعمال الروسي بالاحتفالات.

وفي سياق متصل، نفى إريك ترامب، الابن الثاني للرئيس الأميركي، معرفته بكريمليف، حيث قال متحدث باسمه لموقع «بروبوبليكا»: «ليس لدى إريك أدنى فكرة عمن يكون هذا الشخص، ولم يسمع باسمه من قبل قط».

ولا تقتصر علاقة كريمليف بعائلة ترامب على اهتمامه بتمويل احتفالات زفاف ترامب الابن، حيث يشغل رجل الأعمال الروسي أيضاً منصب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة. ففي ديسمبر الماضي، استضاف كريمليف، دونالد ترامب الابن في إسطنبول للمشاركة في حلقة نقاشية تناولت رياضة الملاكمة.

وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لكريمليف في تصريحات لـ«بروبوبليكا»، فقد توطدت العلاقة بين الرجلين وأصبحا صديقين نتيجة اهتماماتهما المشتركة، ومن بينها الملاكمة والصيد والأنشطة الخارجية.

وتثير العلاقة بين كريمليف وترامب الابن تساؤلات بشأن صلات الأخير بروسيا، وهي القضية التي لطالما كانت موضع جدل وانتقاد من جانب خصوم الرئيس دونالد ترامب.

كما يأتي الكشف عن هذه التفاصيل في ظل ما وصفته تقارير بأنه تراجع في اهتمام أفراد عائلة ترامب بالتداعيات السياسية المحتملة لبعض الصفقات التجارية الخارجية والروابط الدولية خلال الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي لصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير: «لقد منعتهم من ممارسة الأعمال التجارية خلال ولايتي الأولى، ولم أحظَ بأي تقدير لذلك على الإطلاق. ولم أكن مضطراً للقيام بذلك، والأمر يمثل ظلماً كبيراً بحقهم».

عن «ديلي ميل»

. دونالد ترامب الابن وزوجته أقرا بأن رجل الأعمال الروسي عمر كريمليف دفع مئات الآلاف من الدولارات للمساهمة في تغطية تكاليف الاحتفالات.