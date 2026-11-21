وجّه الناخبون انتقاداً ساحقاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري، حيث خسر الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وفي الوقت الذي التقى فيه ترامب مرة أخرى مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أثيرت تساؤلات حول نظرة شي الآن إلى رئيس أميركي أصبح أضعف.

أعتقد أن شي لن يغير تقييمه الشخصي لترامب بشكل جذري، لكنه يعيد تقييم قدرة ترامب على تشكيل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال العامين المقبلين، ومدى قدرة الزعيمين على الوفاء بالإطار الجديد للعلاقات الثنائية الذي اتفقا عليه هذا العام.

وقد تصل بكين إلى رؤية ترامب كرئيس لايزال مستعداً للتفاوض على المستوى الشخصي، لكنه بات أقل قدرة على الوفاء بالالتزامات السياسية الكبرى. وهذا أمر مهم لأن كلاً من شي وترامب يوليان أهمية كبيرة للدبلوماسية الشخصية بين رئيسي الدولتين، فقد زار ترامب الصين في مايو الماضي، وسافر شي إلى الولايات المتحدة في سبتمبر.

وخلال تلك اللقاءات، وفقاً للبيان الصيني، اتفقا على إرساء إطار جديد للعلاقات الثنائية: «علاقة بناءة ومستقرة استراتيجياً تقوم على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل».

كما دعا الزعيم الصيني إلى علاقة تتميز بـ«إعطاء الأولوية للتعاون، والمنافسة المنظمة، والاختلافات الخاضعة للرقابة، وآفاق السلام».

ولدى استقباله ترامب في مطار شنغن الأربعاء الماضي، أكد شي لنظيره الأميركي أنه يسعى إلى «علاقة بناءة ومستقرة استراتيجياً» بين بكين وواشنطن.

من جهته، ​قال ‌ترامب خلال اجتماع مع شي، أول من أمس، على ‌هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا ‌والمحيط الهادي «أبيك» في الصين، إن مجلس التجارة الذي اتفق مع نظيره الصيني على تشكيله خلال قمة مايو، أضفى «قدراً أكبر من التوازن على علاقة شديدة الاختلال» بين البلدين، مشيراً إلى ‌أن واشنطن وبكين تقاسمتا الرسوم الجمركية بطريقة عادلة.

مفاوضات مباشرة

وبعد عودته إلى منصبه في ولايته الثانية، تمتع ترامب بسلطة كبيرة داخل الحزب الجمهوري، في حين لم يُبدِ الكونغرس أي مقاومة فعالة لسياساته حتى عندما اعترض الجمهوريون المؤيدون لأوكرانيا على محاولاته للتقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كان لدى شي أسباب تدعوه للاعتقاد بأن الحفاظ على علاقة شخصية مستقرة مع ترامب قد يساعد في استقرار سياسة واشنطن تجاه بكين، وربما يسهل حتى إجراء تعديلات على مواقف الولايات المتحدة بشأن القضايا الحساسة من خلال مفاوضات مباشرة بين الزعيمين.

لكن انتخابات التجديد النصفي غيّرت هذا الوضع، ومع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، لايزال ترامب يتمتع بسلطة كبيرة في الشؤون الخارجية، لكن الاتفاقات الكبرى التي يتوصل إليها مع شي ستواجه تدقيقاً أكبر من الكونغرس وتحديات محتملة.

خيار محرج

وفي ما يتعلق بتايوان والتكنولوجيا المتقدمة على وجه الخصوص، لاسيما بعد فضيحة رئيس شركة «نفيديا»، جنسن هوانغ، فإن الديمقراطيين ليسوا بالضرورة أكثر تساهلاً تجاه الصين من الجمهوريين. وإذا حاول ترامب تقديم تنازلات كبيرة لبكين في هذه المجالات، فيمكن للديمقراطيين استخدام جلسات الاستماع والتحقيقات والصلاحيات المتعلقة بالميزانية والتشريعات لعرقلة مساعيه، وتحويل أي تنازلات من هذا القبيل إلى ذخيرة سياسية.

أما بالنسبة لترامب، فقد يأتي القيد الأصعب من المصالح السياسية لحزبه نفسه، فهو لا يستطيع الترشح للرئاسة مرة أخرى، مهما كان رغبته في ذلك، لكن على الجمهوريين الدفاع عن البيت الأبيض والسعي لاستعادة السيطرة على الكونغرس في عام 2028.

وإذا ما صور الديمقراطيون اتفاق ترامب - شي على أنه تضحية بأمن تايوان أو تقويض للميزة التكنولوجية الأميركية، فسيواجه المرشحون الجمهوريون خياراً محرجاً.

اتهامات

إن دعم ترامب قد يعرض الجمهوريين لاتهامات بالتساهل مع الصين، بينما معارضته قد تؤدي إلى نفور ناخبي حركة «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».

وقد يكون ترامب مستعداً لتجاهل انتقادات الديمقراطيين، لكنه لا يستطيع تجاهل الآفاق الانتخابية لحزبه أو إرثه السياسي تماماً.

وهذا يمثل مفارقة، فبعد أن فقد ترامب الأغلبية في الكونغرس، قد يكون لديه حافز أقوى لإثبات قيادته من خلال إنجازات في السياسة الخارجية، ما يجعله أكثر حرصاً على التوصل إلى اتفاق كبير مع شي.

ومع ذلك، فكلما زادت حاجته إلى تقديم مثل هذا الاتفاق باعتباره انتصاراً للولايات المتحدة، قلّت المساحة المتاحة له ليبدو كأنه يقدم تنازلات للصين.

ويؤدي موقفه السياسي الضعيف إلى زيادة حافزه للتوصل إلى اتفاق، بينما يضيق في الوقت نفسه نطاق التنازلات التي يمكنه تقديمها.

وقد حددت بكين صيغة هذا الإطار عقب لقاء ترامب وشي في سبتمبر، دون أن يواجه ذلك معارضة تذكر من البيت الأبيض.

ومن وجهة نظر بكين، يمثل هذا الإطار أكثر من مجرد محاولة لتجاوز المواجهة التجارية الحادة التي شهدتها السنوات الأخيرة.

كما أنه يشير، وفقاً لتفسير الصين، إلى أن واشنطن بدأت تقبل الصين كقوة استراتيجية متكافئة، وأنها مستعدة لإبقاء المنافسة الثنائية ضمن حدود معينة.

من الواضح أن بكين تأمل في أن تمتد مبادئ «الاحترام» و«الاستقرار الاستراتيجي» لتشمل القضايا التي تعتبرها جوهرية لمصالحها، خصوصاً تايوان والتكنولوجيا.

ومن المرجح أن يدرك الرئيس الصيني هذا الأمر، وبدلاً من التقليل من أهمية علاقته الشخصية مع ترامب، قد يصبح أكثر تصميماً على الحفاظ على قناة الاتصال المباشرة تلك.

تعامل إيجابي

مقارنة بالسياسيين الديمقراطيين، لايزال ترامب أكثر ميلاً إلى التعامل مع العلاقات الأميركية - الصينية بشكل إيجابي، وأكثر استعداداً لتعديل سياسات محددة وفقاً لتقديره الخاص.

ومن وجهة نظر القادة الصينيين، يبقى ترامب شخصاً يمكنهم التعامل معه، لكنهم قد لا يثقون بعد الآن في قدرته على الوفاء بوعوده.

ومع ذلك، لايزال ترامب رئيساً يستحق التفاوض معه بالنسبة إليهم.

إن قبول ترامب لهذه اللغة الدبلوماسية لا يعني أن النظام السياسي الأميركي برمته يوافقه الرأي، وقد لا يفهم ترامب نفسه تماماً دلالات هذه اللغة الصينية.

وبالنسبة لواشنطن، يتعلق الاستقرار الاستراتيجي بشكل أكبر بإدارة الصراع، وحماية المصالح الأميركية، والحفاظ على المزايا التنافسية.

وقدم رد وزارة الخارجية الصينية على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية مؤشراً على نهج بكين، فبدلاً من التعليق على الهزيمة السياسية لترامب، شددت الوزارة على استعداد الصين لمواصلة تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان (ترامب وشي)، والمضي قدماً في علاقتهما البناءة والمستقرة استراتيجياً.

تغير تدريجي

ومن غير المرجح أن يتخلى شي عن الإنجازات الدبلوماسية التي استثمر فيها رأسمال سياسياً كبيراً لمجرد إجراء انتخابات نصفية في الولايات المتحدة، بل على العكس، لديه أسباب وجيهة لإعادة تأكيد هذا الإطار والاستشهاد به عند الضغط على واشنطن للوفاء بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الزعيمين، لكنني أظن أنه كلما زادت بكين من التركيز على هذا الإطار في خطابها الدبلوماسي، زاد حذرها في الممارسة العملية.

وهذا يقودنا إلى سؤال ثانٍ: كيف يفسر الرئيس الصيني السياسة الأميركية نفسها؟

أتوقع أن تقوم بكين بتغيير تركيز سياستها تجاه الولايات المتحدة تدريجياً خلال العامين المقبلين، فستواصل الحفاظ على العلاقة الشخصية بين شي وترامب، وستسعى إلى تنفيذ الاتفاقات القائمة، وستتجنب أي مواجهة خطيرة أخرى حول التجارة أو الأمن.

وفي الوقت نفسه، ستخفض توقعاتها بأن الدبلوماسية بين الزعيمين يمكن أن تعيد توجيه العلاقات الأميركية - الصينية بشكل جذري، وبدلاً من ذلك ستسرع بكين من محاولاتها للحد من تعرض الصين للتأثر بالتغيرات في السياسة الأميركية خلال فترة طويلة من المنافسة الاستراتيجية. دانغ يوين* *كاتب وباحث صيني عن «فورين بوليسي»

• بكين قد تصل إلى رؤية ترامب كرئيس لايزال مستعداً للتفاوض على المستوى الشخصي، لكنه بات أقل قدرة على الوفاء بالالتزامات السياسية الكبرى.