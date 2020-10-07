أندية إنجلترا تستحوذ على 95% من قيمة «الميركاتو الأوروبي»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أبقت الأندية الأوروبية لكرة القدم على عقلانيتها مع ختام فترة انتقالات خيّمت عليها تداعيات فيروس كورونا المستجد، رغم بعض الصفقات الجيّدة لبايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا. وبحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث الأعمال الاقتصادية، أنفقت أندية الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» 95% من مجموع ما صرفته البطولات الأوروبية الخمس الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية، التي أغلقت أول من أمس.

وكان إيفرتون، الذي يفاجئ الجميع في إنجلترا بصدارته للدوري الممتاز، قد تصدر مشهد الصفقات بخمسة تعاقدات، أوصلت صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز، ولاعب الوسط البرازيلي ألان، والفرنسيان عبدواللاي دوكوريه ونيلز نكونكو، والمدافع بن غودفري، إلى تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويعد تشلسي الأكثر إنفاقاً على اللاعبين في سوق الانتقالات بـ250 مليون يورو، أبرزهم الألمانيان فيرنر وكاي هافيرتز (الأعلى بـ85 مليون يورو)، والمغربي حكيم زياش، كما جلب قلب الدفاع المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا، والظهير بن تشيلويل من ليستر سيتي. ومحاولاً انعاش دفاعه المتقهقر، عزّز الإسباني جوزيب غوارديولا تشكيلة سيتي بالهولندي نايثن آكيه (44 مليون يورو)، وقلب الدفاع البرتغالي روبن دياش (23 عاماً) مقابل 53 مليون يورو، والجناح الإسباني اليافع فيران توريس.

أما حامل اللقب ليفربول، فتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا من بايرن ميونيخ، والجناح البرتغالي ديوغو جوتا من ولفرهامبتون.

واختار مانشستر يونايتد المدرسة الهولندية مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام، وجلب الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس من بورتو البرتغالي، والجناح العاجي المراهق أماد تراوريه من أتالانتا الإيطالي، لكن الأهم أن «الشياطين الحمر» حصلوا على خدمات الهداف الأوروغوياني المخضرم ادينسون كافاني (33 عاماً) كلاعب حر، بعد تخلي باريس جرمان عنه.

وكان لافتاً تدخل أرسنال في اليوم الاخير لجلب لاعب الوسط الغاني توماس بارتي من أتلتيكو مدريد الإسباني، متكفلاً ببند جزائي بلغ 50 مليون يورو، فيما ذهب في الاتجاه المعاكس لاعب الوسط الاوروغوياني لوكاس توريرا على سبيل الإعارة.

وفي ألمانيا، نشط بايرن ميونيخ، حيث تعاقد مع الفرنسي بونا سار من مرسيليا لأربعة أعوام. وأعلن كذلك ضمّ لاعب الوسط الدفاعي الإسباني مارك روكا، ثم استقدم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو، وقبل غلق الانتقالات بساعات، ضم الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا (30 عاماً) على سبيل الإعارة.

لكن يبقى الانتقال الأهم في ألمانيا، قدوم الجناح الدولي لوروا سانيه من سيتي إلى البايرن، مقابل 45 مليون يورو.

وفي إسبانيا، كان التحرك خجولاً من برشلونة، وهدوء تام في ريال مدريد. وكانت أبرز صفقات برشلونة متوسطة، وتتعلق بضم البرتغالي ترينكاو (20 عاما)، والأميركي ديست، وكذلك البوسني بيانيتش. أما الصفقة الأبرز فكانت من نصيب أتلتيكو، بعد التعاقد مع مهاجم برشلونة لويس سواريز.

أبرز الصفقات

- إيفرتون ضم خمسة لاعبين بارزين، على رأسهم الكولومبي رودريغز، ويتصدر حتى الآن الدوري الإنجليزي.

- الصفقة الأبرز في ألمانيا تتعلق بانتقال لورا ساني إلى بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو.

- برشلونة ضم صفقات متوسطة، تشمل البوسني بيانيتش والبرتغالي ترينكاو والأميركي ديست، بينما كان لافتاً انتقال سواريز إلى أتلتيكو.

- تعاقد إنترميلان مع المغربي أشرف حكيمي والتشيلي المخضرم فيدال، بينما كانت الصفقة الأبرز في يوفنتوس استعارة الإسباني ألفارو موراتا.

- عزز مان سيتي دفاعه بصفقة كبيرة للبرتغالي روبن دياز مقابل 68 مليون يورو، وتعاقد مان يونايتد مع الهولندي فان ديبيك، والمهاجم الأوروغوياني كافاني.

- جدّد نابولي الجنوبي تشكيلته بـ 80 مليون يورو أنفقها لضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهين (21 عاماً) من ليل الفرنسي، كما استعار لاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو من تشلسي.

- مدّد المهاجم السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاماً) إقامته مع ميلان، كما استعار الشاب الموهوب ساندرو تونالي (20 عاماً) من بريشيا.

تشلسي الأكثر إنفاقاً على اللاعبين في سوق الانتقالات بـ250 مليون يورو، أبرزهم الألمانيان فيرنر وهافيرتز، والمغربي حكيم زياش.

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