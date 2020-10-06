نابولي يعير الجزائري وناس إلى كالياري

المصدر: وكالات

أعار نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم لاعب وسطه الهجومي الجزائري آدم وناس إلى كالياري بحسب ما ذكر على موقعه الرسمي. وقال نابولي ان وناس "انضم الى كالياري على سبيل الاعارة مع خيار شراء عقده". ويملك وناس الذي لعب معارا ايضا العام الماضي مع نيس الفرنسي، عقدا مع الفريق الجنوبي حتى 2022.

خاض ابن الثالثة والعشرين 19 مباراة الموسم الماضي مع نيس وسجل اربعة اهداف مع اربع تمريرات حاسمة، علما ان معظم التقارير رشحته للانضمام الى هيلاس فيرونا بعد عدم تفعيل نيس خيار شراء عقده.

وسيحاول الحصول على موقع أساسي مع الفريق المتواضع في الدوري الايطالي، أملا في العودة الى نابولي وضمان موقع اساسي مع المنتخب الجزائري بطل افريقيا. وبرز وناس (9 مباريات دولية) مع الجزائر في كأس أمم افريقيا 2019، حيث سجل ثلاثة اهدف وساهم بشكل كبير في تتويج "ثعالب الصحراء". ويحمل وناس، لاعب بوردو الفرنسي بين 2015 و2017، في كالياري عبء الحلول بدلا من البلجيكي راديا ناينغولان.

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