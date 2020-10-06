صدمة في برشلونة وخيبة أمل كبيرة لكومان بعد غلق سوق الانتقالات الصيفية

المصدر: حميد نعمان - دبي

تلقى نادي برشلونة، وخاصة المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان صدمة كبيرة بعد غلق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا أمس دون أن يكمل النادي صفقات مهمة كان يرغب فيها كومان بشدة، خاصة مدافع مان سيتي الإسباني إريك غارسيا، وكذلك المهاجم الهولندي في ليون الفرنسي، ممفيس ديباي. وهذا إلى جانب فشل النادي في التخلص من عبء صفقة الفرنسي عثمان ديمبلي إلى مان يونايتد.

وقالت صحيفة "أس" إن إدارة النادي مصدومة، بجانب جماهير الفريق، وخاصة المدرب كومان الذي قال قبل أيام إنه معجب بشدة بالقدرات الدفاعية لغارسيا ويتمنى قدومه، كما ضغط بشدة على إدارة النادي للتعاقد مع مواطنه ديباي، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.

وكان برشلونة قد فشل في تقديم عرض جيد لليون للتعاقد مع ديباي، حيث طلب النادي الفرنسي نحو 50 مليون يورو، بينما عرض برشلونة 30 مليونا، والامر نفسه تقريبا في صفقة غارسيا، إذ لم يقدم رقما مقنعا لإدارة مان سيتي. بينما في ملف ديمبلي، فقد رفض الأخير بشدة، ساعات قبل غلق السوق، الانتقال إلى مان يونايتد، على الرغم من تقديم الأخير عرضا جيدا اقترب من 100 مليون يورو.

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