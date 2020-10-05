الأهلي المصري يسافر إلى المغرب بطائرة خاصة لمواجهة الوداد

المصدر: وكالات

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن إجراءات طبية مشددة سيخضع لها الفريق الأول لكرة القدم قبل سفره إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نشرها الأهلي بموقعه على الإنترنت اليوم الاثنين إن بعثة الفريق المتجهة للمغرب سوف تخضع لمسحة طبية في القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول إلى كازابلانكا، وذلك ضمن الاحتياطات الطبية في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أنه تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

ومن ناحية أخرى، قال عبد الحفيظ إن التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو سيلحقان ببعثة الفريق في المغرب، بعد انتهاء معسكر منتخبي بلادهما يوم 13 أكتوبر الجاري.

وكان الأهلي قد حدد يوم 13 أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 من الشهر نفسه.

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