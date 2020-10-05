الأهلي المصري يسافر إلى المغرب بطائرة خاصة لمواجهة الوداد
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن إجراءات طبية مشددة سيخضع لها الفريق الأول لكرة القدم قبل سفره إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات نشرها الأهلي بموقعه على الإنترنت اليوم الاثنين إن بعثة الفريق المتجهة للمغرب سوف تخضع لمسحة طبية في القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول إلى كازابلانكا، وذلك ضمن الاحتياطات الطبية في ظل جائحة كورونا.
وأضاف أنه تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.
ومن ناحية أخرى، قال عبد الحفيظ إن التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو سيلحقان ببعثة الفريق في المغرب، بعد انتهاء معسكر منتخبي بلادهما يوم 13 أكتوبر الجاري.
وكان الأهلي قد حدد يوم 13 أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 من الشهر نفسه.
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