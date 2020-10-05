إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات لإساءته لشخصيات وهيئات رياضية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية، الأحد، إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، لقذفه وإساءته لمؤسسات وهيئات وشخصيات رياضية مصرية.

وتقدم بالشكوى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي و رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة اليد وعدد من الشخصيات الرياضية.

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