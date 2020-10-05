يوفنتوس يُعير روغاني إلى رين

المصدر: رين - أ.ف.ب

أعلن نادي رين، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن تعاقده على سبيل الإعارة مع المدافعين: الإيطالي دانييلي روغاني (26 عاماً) من يوفنتوس، والبرازيلي دالبيرت هنريكي (27 عاماً) من إنتر ميلان.

وبحسب بعض وسائل الإعلام الإيطالية والفرنسية، تمت إعارة روغاني لمدة عام مقابل مليوني يورو، من دون إمكانية الشراء، ودالبرت بالمبلغ نفسه، لكن مع إمكانية الشراء مقابل 13 مليون يورو.

وقال رئيس رين، نيكولاس هولفيك، في بيان: «التعاقد مع مدافع إيطالي من يوفنتوس، لا يمكننا أن نأمل في أفضل من ذلك، لديه خبرة في دوري أبطال أوروبا والمنتخب الإيطالي».

وأضاف: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون قادرين على إقناعه بالانضمام إلينا، ذلك يظهر الاهتمام الذي يوليه لاعبو الفرق الكبرى لنادي رين، لأن إحضار لاعب، حتى على سبيل الإعارة، من يوفنتوس، يثبت اليوم أن النادي في بُعد جديد».

وجاء انتقال روغاني إلى رين من أجل اللعب أساسياً والتألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أمل أن يحجز مكاناً في تشكيلة المنتخب الإيطالي قبل نهائيات كأس أوروبا 2021. وتعود مباراته الدولي السابعة الأخيرة إلى يونيو 2018.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن روغاني فضّل الانتقال إلى رين على نيوكاسل الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، بسبب مشاركة الفريق الفرنسي في مسابقة دوري الأبطال.

من جهته، انتقل هنريكي إلى صفوف رين على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، بعد انتهاء إعارته إلى فيورنتينا الموسم الماضي، حيث لعب معه 34 مباراة.

وقال هولفيك في بيان صحافي آخر: «إنه يعرف الدوري الفرنسي، ويتحدث اللغة الفرنسية، كان لديه موسم جيد جداً في نيس، كان يلعب في صفوف نادٍ كبير جداً هو إنتر ميلان، وهو يعرف كأس أوروبا».

روغاني يأمل حجز مكان في تشكيلة المنتخب الإيطالي قبل نهائيات كأس أوروبا 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news