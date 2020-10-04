الريال يتصدر الدوري الإسباني بثنائية في ليفانتي

المصدر: وكالات

ارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه ليفانتي اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ديبورتيفو ألافيس على ضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر، وأوساسونا على ضيفه سلتا فيجو 2 / صفر.

ارتفع رصيد ريال مدريد (حامل اللقب)، إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ريال بيتيس، علما بأن الفريق الملكي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوز وحيد، عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للريال في الدقيقة 16، فيما أضاف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، واصل الريال صحوته في البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، معوضا بدايته الباهتة التي شهدت تعادله بدون أهداف مع مضيفه ريال سوسييداد.

من ناحية أخرى، استعاد أوساسونا اتزانه في البطولة بعد هزيمتين متتاليتين، وحقق فوزا ثمينا 2 / صفر على سلتا فيجو في وقت سابق اليوم.

ورفع أوساسونا رصيده إلى ست نقاط من أربع مباريات وتجمد رصيد سلتا فيجو عند خمس نقاط من خمس مباريات حيث مني الفريق اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي.

وسجل فاكوندو رونكاليا وجوناثان كاييري هدفي المباراة في الدقيقتين 23 و76 .

وحقق ديبورتيفو ألافيس انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم بالتغلب على أتلتيك بلباو بهدف نظيف سجله رودريجو إلي في الدقيقة 74 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وحافظ ألافيس على تقدمه حتى نهاية المباراة رغم طرد لاعبه روبن دوارتي في الدقيقة 86 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ورفع ألافيس رصيده إلى أربع نقاط ليترك قاع جدول المسابقة وتجمد رصيد بلباو عند ثلاث نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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