أعلى 10 رواتب لاعبين في نادي مانشستر يونايتد.. بينهم كافاني

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني اقترب كثيراً من الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر لمدة عامين مقابل 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وأنه سيلتحق بقائمة اللاعبين الـ10 الأعلى أجراً داخل "أولد ترافورد".

وبعد رحيله عن ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح كافاني من دون فريق منذ يونيو الماضي الأمر الذي أثر في مشواره الكروي ودفع الجهاز الفني للمنتخب الأوروغوياني لاستبعاده من القائمة خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وقالت الصحيفة: "إن كافاني الذي سجل 200 هدفاً خلال سبعة أعوام قضاها في باريس سان جيرمان، بإمكانه حسم انتقاله إلى أي نادٍ آخر حتى بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية اليوم، لأنه يعتبر لاعب حر، لكن صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد ستتم قبل إقفال باب الانتقالات".

قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في مانشستر يونايتد "أسبوعياً":

1- دي خيا: 375 ألف يورو.

2- بول بوغبا: 290 ألف يورو.

3- أنتوني مارسيال: 250 ألف يورو.

4- إديسون كافاني: 200 ألف يورو.

5- ماركوس راشفورد: 200 ألف يورو.

6- هاري ماغواير: 189 ألف يورو.

7- جون ماتا: 160 ألف يورو.

8- لوك شو: 150 ألف يورو.

9- أوديون أوغالو: 125 ألف يورو.

10- دين هندرسون 120 ألف يورو.

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