عمر السومة خارج قائمة المنتخب السوري

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن التونسي نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب السوري الأول لكرة القدم، عن قائمة أسماء اللاعبين الذين تم دعوتهم إلى المعسكر الداخلي للمنتخب الذي ينطلق اليوم في العاصمة السورية دمشق، ويمتد حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، وخلت القائمة من نجم "نسور قاسيون" وهداف المنتخب ونادي الأهلي السعودي عمر السومة.

وكان اتحاد الكرة السوري، قد قرر نهاية الأسبوع الماضي، إلغاء المعسكر الخارجي في الإمارات، عقب تعذر إقامة المباراة الودية التي تجمع "نسور قاسيون" والمنتخب الكويتي، والتعويض بإقامة معسكر محلي في دمشق، مع توجيه الدعوة لكافة اللاعبين السوريين المحترفين في الخارج، إلا أن القائمة التي تم الإعلان عنها خلت من اسم السومة.

وضمت القائمة، أسماء 28 لاعباً، ممثلة بكل من الحارس إبراهيم عالمة، وعمر خريبين، ومارديك مارديكيان، وطه موسى، واحمد مدنية، وشاكر الشاكر، وأحمد الصالح، ويوسف حموي، وحسين جويد، وخالد كردغلي، ومؤيد عجان، ويوسف محمد، وفارس أرناؤوط، وعبد الرزاق محمد، ومحمود المواس، وثائر كروما، وأحمد الأشقر، ومحمد عنز، وكامل حميشة، وماهر دعبول، وعمرو جنيات، ومحمد ريجانية، ومحمد مرمور، وورد السلامة، ومحمد مالطة، وكامل كواية، وعبد الرحمن بركات، وعلاء الدالي.

ويأتي المعسكر الحالي، استكمالاً لخطط إعداد المنتخب السوري تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب التونسي نبيل معلول، التي استهلت أغسطس الماضي، وذلك استعداداً لعودة "نسور قاسيون" وإكمال مشوارهم في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكل من كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، المقررة مارس المقبل، خصوصاً أن المنتخب السوري يعتلي صدارة مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بفارق 8 نقاط عن كل من المنتخبين الصيني والفلبيني المتشاركين للمركز الثاني، فيما يحتل منتخب جزر المالديف المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ومنتخب غوام المركز الخامس والأخير برصيد خالٍ من النقاط.

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