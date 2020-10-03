موسيماني: تدريب الأهلي المصري مسؤولية كبيرة

المصدر: وكالات

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سعادته بالتواجد مع الفريق بعد التعاقد معه رسميا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت لتقديمه أمام وسائل الإعلام إن تدريب الأهلي مسؤولية كبيرة وهو يعرف دوره جيدا والمكان المتواجد فيه والضغوط التي تقع على عاتقه في المرحلة المقبلة، خاصة أن جماهير الفريق دائما ما تطالب بالفوز بالبطولات.

وأضاف أنه يعلم كم الضغوط على الفرق التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه التقى من قبل مع الأهلي والزمالك عندما كان يتولى مسؤولية فريق صن داونز الجنوب أفريقي، كما واجه منتخب مصر أثناء تواجده في الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.

وأوضح أن الجماهير دائما تطالب بالفوز، وهو ما يضع على الفريق ضغوطا كبيرة‏، وهو اعتاد على هذه الضغوط منذ وجوده مع صن داونز.

وتابع :"حضرت لتدريب الأهلي ولدي خبرات كثيرة اكتسبتها من اللعب أمام الأندية المصرية كالأهلي والزمالك في بطولات أفريقيا، أعرف جيدا حجم وقيمة النادي الأهلي فهو نادي القرن في أفريقيا."

وقال :"كان من الصعب أن أترك صن داونز الذي توليت تدريبه ثماني سنوات، وأن أوافق على تدريب الأهلي لكن هذه الخطوة كانت بمثابة حلم من أحلامي... لذا لم أتردد في قبول عرض الأهلي، فهذا النادي العريق يحظى باحترام وتقدير تام من الجميع في قارة أفريقيا."

وأضاف :"أرغب في نقل رسالة رئيس نادي صن داونز، فقد كان سعيدا للغاية بتعييني مديرا فنيا لنادي القرن الأفريقي، كما أن الكثير من جماهير جنوب أفريقيا قدمت لي التهنئة على هذه الخطوة العملاقة."

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